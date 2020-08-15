KONYA Göz rahatsızlığı nedeniyle uçamayan güvercine sağlık personeli sahip çıktı

Göz rahatsızlığı nedeniyle uçamayan güvercine sağlık personeli sahip çıktı

KONYA'da göz rahatsızlığı nedeniyle uçmakta zorluk çeken güvercine Konya Şehir Hastanesi personeli sahip çıktı. Otopark görevlisi güvercine pet şişe kapağı ile su içirirken, sağlık personeli Ziya Kümbet ise yaptığı müdahale ile güvercinin gözünün açılmasını sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri olan, 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, pandemi sürecinde tamamlandı. Hastanede geçen hafta hasta kabulüne başlandı. Kamu- özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan, Anadolu'nun en büyük şehir hastanesinin 838 yataklı ilk etabı, hizmete açıldı. Hastanenin acil servisi önünde görülen ve uçmakta zorluk çeken güvercin, otopark görevlisi tarafından yakalandı. Sol gözü rahatsızlık nedeniyle kapalı olduğu görülen güvercine, otopark görevlisi tarafından pet şişe kapağı ile su verildi. Daha sonra acil serviste görevli sağlık personeli Ziya Kümbet, güvercinin gözüne müdahale ederek, gözün açılmasını sağladı. Güvercin, kontrol amaçlı Karatay Hayvanat Bahçesi veterinerlik görevlilerini teslim edildi.