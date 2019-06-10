KONYA Gündüz vakti mazgal demirini çaldılar

Gündüz vakti mazgal demirini çaldılar Konya
'nın Selçuklu
ilçesinde bunun bir iş merkezinin otopark girişindeki mazgal demirini çalan 2 şüpheli güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, dün saat 12.20 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. El arabası ile cadde üzerinden geçen 2 şüpheli, gözüne otopark girişindeki mazgal demirini kestirdi. Şüphelilerden biri mazgal demirini sökmeyi başaramadı. Bunun üzerine diğer şüpheli gelerek mazgal demirini yerinden söküp, el arabasına koyarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar ise iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: DHA
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