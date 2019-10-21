Konyalılar Federasyonu tarafından 18-21 Ekim tarihleri arasında İzmir'de "Konya Günleri; Anadolu Yöresel Ürünler" etkinliği gerçekleştirilirken; etkinlik kapsamında Karatay Belediyesi'nin açtığı stant büyük ilgi gördü. Standı gezen vatandaşlar, Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerin yanı sıra ilçenin tarihi ve kültürel yerleri hakkında bilgi aldı.

Etkinliklerin yapıldığı Bostanlı Pazar Yeri'nde(BOSPA) stant açan Karatay Belediyesi, Konya ve Karatay'ın tarihi ve kültürel yerlerinin tanıtımını yaptı.

Karatay Belediyesi'nin standı, etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük ilgi görürken, standı gezen vatandaşlar, Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ve yatırımlar hakkında da bilgi sahibi oldular.

Öte yandan standı gezen ziyaretçilere ise Konya ve Karatay'ı anlatan broşür ile kitapçıkların yanında Hz. Mevlana Türbesi'nde yer alan Kubbe-i Hadra figürü, Karatay'ın tarihi ve kültürel yerlerinin olduğu boyama kitapları ile akide şekeri hediye edildi.