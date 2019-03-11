Konya Güvendiği Komşusu Tarafından Film Senaryosu Gibi Bıçaklı Gasp

Kaynak: DHA

Güvendiği komşusu tarafından film senaryosu gibi bıçaklı gaspKonya'da bir gün önce evine hırsızın girdiğini anlattığı komşusu Nermin B. (29) ile 45 bin lira altın takı, bin euro ve 2 bin lirayı çantaya koyup bankaya yatırmaya giden S.Ö. (42), bıçak zoruyla çantası alındı. Film senaryosunu andıran gasp olayını ise komşusu Nermin B.'nin, ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin bir arkadaşıyla birlikte hazırladığı ortaya çıktı.Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde oturan S.Ö., 25 Şubat günü komşusu Nermin B.'nin evinde misafirlikte iken, kendi evine hırsızlık amaçlı bir kişi girdi. Şans eseri yastığın içindeki altın ve paraları bulamayan şüpheli, evden bir şey çalamadan ayrıldı. Eve döndükten sonra durumu fark eden S.Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Komşusu Nermin B.'ye eve hırsızın girdiğini, yastığın içine sakladığı para ve altınlarının çalınmadığını söyledi.BANKAYA YATIRMASINI TAVSİYE EDİP, GASP PLANINI HAZIRLADINermin B. de para ve altınlarını bankaya yatırmasını istedi. Olaydan bir gün sonra S.Ö., 45 bin lira altın takı, bin euro ve 2 bin lirayı çantaya koyup, komşusu Nermin B.ile birlikte bankaya gitmek üzere yola çıktı.GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN KENDİ BİLEZİKLERİNİ DE ÇANTAYA KOYMUŞNermin B., ise kendisine ait 2 adet bileziği, bankaya yatıracağını söyleyip S.Ö.'nün çantasına koydu. İki komşu bankaya gitmek için yürüdükleri sırada mahalle mezarlığının yanında yanlarına gelen kar maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişi, S.Ö.'nün kolundaki çantasını zorla alarak olay yerinden kaçtı. S.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çantayı vermemek için direnirken yerde sürüklendiğinden hafif şekilde yaralanan S.Ö.'ye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan görüşmelerde, S.Ö.'nün evine bir gün önce hırsızlık amaçlı girdiği, kadının 45 bin lira değerinde ziynet eşyası, bin euro ve 2 bin lira parasının olduğunu tespit etti. Çanta içerisinde Nermin B.'nin de 2 adet bileziğinin de olduğu belirlendi. Gasp edilen çanta ise mezarlık içerisinde boş halde bulundu.KOMŞUNUN AĞABEYİ TUTUKLANDIOlayı gören vatandaşların ihbarına başvuran polis, bir görgü tanığının ifadesi doğrultusunda Nermin B.'nin hırsızlık ve yağmadan suç kaydı bulunan ağabeyi Yaşar B.'yi (40) gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden Yaşar B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın peşini bırakmayan polis, yaklaşık 170 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Mezarlığı güvenlik kameralarını inceleyen polis, elinde bıçak ve eldiven bulunan şüphelinin daha gönce hırsızlık suçundan cezaevin kalan Yasin D. (24) olduğunu tespit etti. Yasin D., polisin operasyonuyla dün yakalandı.HERŞEYİ İTİRAF ETTİPolisteki sorgusunda her şeyi itiraf eden Yasin D., Yaşar B.'yi cezaevinden tanırım. Olaydan önce beri aradı ve böyle bir iş olduğunu, işi yapmam halinde bana para vereceğini söyledi. Olay günü Yaşar beni arabayla aldı ve mezarlığın oraya gittik. Bu sırada Nermin telefonla ağabeyini arayarak evden çıktıklarını mezarlığının yanına doğru geldiklerini söyledi. Yaşar'ın oğlu Mehmet Ali'de bana kar maskesi ve eldiveni getirdi. Yaşar, kardeşine zarar vermemem gerektiğini belirterek olayın olduğu yere götürdü. Bende elimde bıçakla kadının çantasını alarak olay yerinden kaçtım. Olay sonrası Yaşar bana bin euro verdi. Olaydan sonra beni aradılar. Yaşar'ın tutuklandığı, avukat için paraya ihtiyaçları olduklarını söylediler. Bende, 'para yok' dedim dedi.İKİSİ DAHA GÖZALTINA ALINDIYasin D.'nin ifadesi doğrultusunda daha önce çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunan Nermin B. ve yeğeni Mehmet Ali B. (20) gözaltına alındı. Nermin B.'de ifadesinde hırsızlık için eve giren kişinin ağabeyinin olduğunu söyledi. Nermin B. S.Ö., bana her şeyi anlatınca bende ağabeyi aradım. Ağabeyim bana onu oyala, ben eve gireceğim, dedi. Ben S.Ö.'yü oyalarken ağabeyim onun evine girip, altın ve paraları aradı. Ancak hiçbir şey bulamadı dedi. Nermin B., gasp olayı ile ilgili ise kendisinin bir şey bilmediğini ileri sürdüğü öğrenildi.Aile üyelerinin daha önce hırsızlıktan suç örgütü operasyonunda gözaltına alındığı belirtildi. 3 kişi polisteki sorgularının ardından 'yağma ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.