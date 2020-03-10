Menü
Haberler ›› Güncel ››KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu - Güncel

KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu

KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu.

10.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:58
KONYA Halkapınar 'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu
KONYA Halkapınar'da Küsere Camii'nin minaresi çöktü, yanındaki evde yaşayan aile son anda kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler : Halkapınar, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Güncel
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi Güncel
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu Güncel
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu