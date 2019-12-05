Haberler » Güncel » Konya hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı - Haber

Konya hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı

Hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandıKonya'da hırsızlık suçundan cezaevinde bulunurken, tedavi için getirildiği hastanenin mahkum koğuşunun penceredeki demir parmaklıkları eğip kaçan hükümlü Murat Dinlaz (40), gittiği ayakkabıcıda yakalandı.

05.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:44
Hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı
'da hırsızlık suçundan cezaevinde bulunurken, tedavi için getirildiği hastanenin mahkum koğuşunun penceredeki demir parmaklıkları eğip kaçan hükümlü Murat Dinlaz (40), gittiği ayakkabıcıda yakalandı. Dinlaz, yeniden cezaevine teslim edildi.
Hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 ay önce tutuklanan Murat Dinlaz, geçen pazartesi günü bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevlilerine kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. Dinlaz, cezaevindeki muayenesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat Dinlaz, mahkum koğuşunda gözlem altındayken pencerenin demir parmaklıklarını eğip arasından kaçtı.
AYAKABICIDA YAKALANDI
Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Murat Dinlaz'ın gidebileceği adreslere giden ekipler, Dinlaz'ın izine rastlamadı. Asayiş Şubesine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Dinlaz'ın cezaevine girmeden önce Kunduracılar Sitesi'nde ayakkabıcılık yaptığını tespit etti. Dinlaz'ın o bölgede olabileceğini değerlendirip, çalışmaları o bölgede yoğunlaştırdı. Polis, dün akşam saatlerinden Dinlaz'ın aynı bölgedeki bir ayakkabıcıya girdiğini belirledi. Yapılan operasyonla Murat Dinlaz gözaltına alındı.
ÇOCUKLARIM PARASIZDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Dinlaz, çocuklarının parasız olduğunu, dışarda onlara bakabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek için hastaneden firar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Dinlaz'ın yakalandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi. Murat Dinlaz, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.
Konya hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı

Konya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:45 40 Yıllık Hatır "Türk Kahvesi" - Haber
10:45 Arnavutköy'de gökkuşağı sürprizi - Haber
10:44 Emekli memur, taşlara şekil vererek duvar örüyor - Haber
10:43 Ağrı'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
10:39 Berber ve kuaförler denetlendi - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:46:40