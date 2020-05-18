KONYA Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldıKONYA'nın Ereğli ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KONYA Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
18.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:36
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi 91362 Sokak'ta bulunan apartmanın havalandırma boşluğuna yavru kedinin düştüğü yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine gitti. Havalandırma boşluğuna merdiven uzatan ekipler, yavru kediyi düştüğü yerden kurtardı. Yukarı çıkartlan yavru kedi, kendisini bekleyen sahibine teslim edildi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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