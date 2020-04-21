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KONYA Hayvanseverler, yavru kedileri vahşice öldürenlerin bulunmasını istiyor

Hayvanseverler, yavru kedileri vahşice öldürenlerin bulunmasını istiyorKONYA'nın Meram ilçesinde bir grup hayvansever, 4 gün önce 2 yavru kedinin bacakları ve kuyruklarının kesilerek öldürüldüğü sokağa gelerek, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle buradaki sokak hayvanlarını besledi.

21.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:08
Hayvanseverler, yavru kedileri vahşice öldürenlerin bulunmasını istiyor
KONYA'nın Meram ilçesinde bir grup hayvansever, 4 gün önce 2 yavru kedinin bacakları ve kuyruklarının kesilerek öldürüldüğü sokağa gelerek, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle buradaki sokak hayvanlarını besledi. Avukat Yağmur Başak Erzurum , "Konuyla ilgili şikayetçi olup, yasal süreci başlattık. 1 aylık avuç içi kadar olan yavru kediler katledildi. Yavruları katleden, onlara bu zulmü yapabilen insanların gerekli cezaları alabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Olay, geçen hafta cuma günü ilçeye bağlı Alavardı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde yaşayan, çevredekilerin sahip çıktığı 2 yavru kedi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bacakları ve kuyrukları kesilip, başları parçalanarak öldürülmüş bulundu. Hayvan hakları dernekleri duruma tepki göstererek şikayette bulundu.
Olaya tepki gösteren hayvanseverler, kedilerin öldürüldüğü sokağa gelerek, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle sokak hayvanlarını besledi. KTO Hayvan Dostları Grubu ve diğer hayvanseverlerin avukatı Yağmur Başak Erzurum, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Dünya gündemi şu an da koronavirüsle meşgul. Hepimiz doğanın kıymetini bir yerde anlamış bulunuyoruz. Bu dengeyi sağlamak için hayvanlar çok önemli. Biz hayvanların bizim için olduğunu, yaşamımızın düzenini sağladığını halen fark edebilmiş değiliz. Halen onları katlediyoruz. Hayvanları anlamamakta halen ısrar ediyoruz. Yasalarımızda bir boşluk söz konusu. Konya Emniyeti bu konuya çok önem gösterdi. İnanıyorum ki Cumhuriyet Başsavcılığımızda bu konuya aynı önemi gösterecek. Konya halkı da bize destek verecek ve bu olayı tekrarlamayacağız. İnsanların bunu anlayacağını, bu yaşadığımız sürecin hep ekolojiyi bozmamız, bizim hayvanları öldürmemiz, doğaya zarar vermemizden kaynaklandığını fark edeceklerini düşünüyorum. Bugün yasal süreci başlattık. Şikayetçi olduk."
Kedilerin kim tarafından katledildiklerini bilmediklerini ifade eden Erzurum, "Faili meçhul olarak şikayetçi olduk. Faili bilmiyoruz. Olayla ilgili bir bilgisi, görgüsü olan varsa karakola gidebilir ya da bana ulaşabilirler. Bu bizim sürecimizi daha da hızlandırır. Şu anda en büyük sıkıntımız olayla ilgili görgü tanığı bulmakta yaşıyoruz. Söz konusu olan 1 aylık yavru kediler. Bir avuç kadar hayvanlar. Yavruları katleden, onlara bu zulmü yapabilen insanların gerekli cezaları alabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.
'ANNE KEDİ AĞLIYORDU'
Öldürülen kediyi bulan mahalle sakini Mehmet Ali Susam ise şöyle konuştu:
"15 senedir burada yaşıyorum ve yıllardır hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Beslemede çok zorlanıyoruz. Bunu istemeyen insanlar var. Besleme sırasında ya da beslemeden sonra bize zorluk çıkartıyorlar. Cuma günü akşam saatlerinde besleme sırasında apartmanın bahçesinde bir dişi kedinin sürekli bağırıp, ağladığını duyduk. Ağlayan kediyi takip ettiğimizde iki tane yavru kediyi öldürülmüş olarak bulduk. Baktığımızda yavruların bacakları, kuyrukları simetrik olarak kesilmiş ve kafaları ezilmişti. Bunu başka bir hayvanın yapabileceğine inanmadık. Görüntüleri veterinere incelettik. Veteriner bunun bir hayvan tarafından yapılamayacağını söyledi. Üzüntümüz daha da katlandı. Yavrulara işkence yapılmıştı. Bunu yapan insan çocuğa da yapar, büyüğe de yapar. İnsanlara bunların da bir canlı olduğunu, dinimizde de yerlerinin olduğunu, zararsız olduklarını anlatıyoruz. Bir kedinin, insana ne zararı olabilir ki? Şikayetçi olduk. Artık bir sonuç bekliyoruz. Hayvanlarla ilgili yasanın da bir an önce çıkmasını istiyoruz. Hayvanlara yapılan bu zulüm nedeniyle artık psikolojimiz bozuldu. Faillerinin bir an önce bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz."
FAİLLER BULUNUP, OLAY AYDINLATILSIN
Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan ise, "Bu kedilere, köpeklere işkence yapan, onlara eziyet edenleri yakalayın ve yakalandığını bilsinler. Korksunlar, çekinsinler. Bir caydırıcılık olsun. Bu olayların üzeri kapatılmasın. Bu utanç, bu vicdansızlık hepimizin sorumluluğunda olan bir şey. Bu vahşeti yapanlar aramızda yaşıyor. Ne gerekiyorsa yapılıp, bunun failleri ortaya çıkartılsın. Bir kedinin, bir köpeğin canının insan canından bir farkı yok. İnsanlar bunu anlamak zorunda. Hayvanlar savunmasız bir bebek gibi. Onları böyle işkence yapanlar insanlara da aynısını yapar" şeklinde konuştu.
Daha önce olayın meydana geldiği mahallede oturduğunu ve köpeklere baktığı için evden çıkartıldığını öne süren Züleyha Türksever ise, "Burada 1 hafta oturabildim. Köpeklerim olduğu için hem ev sahibim, hem de ev sahibimin dünürü tarafından çok ciddi tehdit aldım. ya gideceksin, ya da köpekleri öldürürüz dediler. 1 hafta sonra taşınmak zorunda kaldım" dedi. KONYA Hayvanseverler, yavru kedileri vahşice öldürenlerin bulunmasını istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Meram, Konya, Güncel
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