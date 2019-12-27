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Konya heyetinden Hakkari ziyareti

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak başkanlığındaki heyet, Hakkari'de vatandaşlarla bir araya geldi, güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.

27.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:27
Valisi Cüneyit Orhan Toprak başkanlığındaki heyet, 'de vatandaşlarla bir araya geldi, güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.
Toprak, Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cilanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Tarihi Bedesten Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek ile çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.
Hakkari-Çukurca kara yolu Şıne mevkisindeki Jandarma Kontrol Noktası'nı ziyaret eden heyet, burada askerlerle bir süre görüştü, fotoğraf çektirdi. Daha sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret eden Toprak ile beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet etti.
Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 14 ay önce Hakkari Valiliğinden Konya Valiliğine atandığını söyledi. Hakkarililerle hiçbir zaman irtibatını koparmadığını belirten Toprak, şunları kaydetti:
"Bizim sevgimiz Konyalı başkanlarımıza, kardeşlerimize, sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlarımıza da yansıdı. Bu kadar sevgiyle bahsedince onlarda böyle bir ziyaret gerçekleştirmek istedi. Kar yağmasına, uçak seferlerinin riskli olmasına rağmen geldik. Mehmetçiklerimizi, polislerimizi, vatandaşlarımızı görmekten çok mutluyuz. Bizimle beraber gelenler de buradaki tabiattan, güzelliklerden çok etkilendi. Benim için büyük bir moral oldu. Ben Hakkari aşığı birisiyim."
Toprak ile beraberindekiler daha sonra Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu ziyaret etti.
Konya heyetinden Hakkari ziyareti

Orhan Toprak, Karatay, Hakkari, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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