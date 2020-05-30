KONYA HRANT DİNK VAKFI'NA 'E-POSTA' İLE TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİ KONYA'DA YAKALANDI

posta ' ile tehdit mesajı gönderen fayans ustası H.A. (25), Konya'da evinde yakalandı.

30.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:40
posta ' ile tehdit mesajı gönderen fayans ustası H.A. (25), Konya'da evinde yakalandı. Adresinde yapılan aramada cep telefonuna el konulurken, şüphelinin sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 'Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyeyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek' şeklinde mail gönderildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, e-posta'nın Konya'dan atıldığını belirledi. Ardından da Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne haber verildi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde bekar olan fayans ustası H.A.'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Şüpheli H.A. gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada da cep telefonuna el konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da twitter hesabından şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.
Gözaltına alınan şüpheli H.A.'nın sorgulanmak üzere İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. KONYA HRANT DİNK VAKFI’NA ’E-POSTA’ İLE TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİ KONYA’DA YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Hrant Dink, İstanbul, Konya, Güncel, Haber

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