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Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nden Suriye'ye gıda yardımı

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından son 3 ay içinde Suriye'ye toplam 13 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

04.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:32Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nden Suriye'ye gıda yardımı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından son 3 ay içinde 'ye toplam 13 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Konya İHH İnsani Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada, hayırseverlerin de destekleriyle ülkedeki iç savaşta yaşadıkları yerleri terk edemeyen ve gıda sıkıntısı çeken Suriyeli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edildiği bildirildi.
Açıklamada, son olarak Konyalı çiftçilerin desteğiyle hazırlanan 170 ton havuç, 78 ton lahana, 41 ton patates, 22 ton soğan, 5 ton elma ve 5 ton turp olmak üzere toplam 324 ton gıda malzemesinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İHH İnsani Yardım Vakfı'nın lojistik merkezine gönderildiği kaydedildi.

Suriye, Konya, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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