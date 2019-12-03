Haberler » Güncel » Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

03.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:52Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AA'nın
İl Emniyet Müdürü Mustafa , Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları bir süre inceleyen Aydın, ardından oylamaya geçti.
Aydın, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Oylamanın ardından, fotoğraflarda emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik eden Aydın, tüm çalışmaların birbirinden güzel olduğunu söyledi. AA'nın asıl sınavını, hain darbe girişiminin yaşandığı günlerde verdiğini ifade eden Aydın, "Anadolu Ajansı çalışanlarının fotoğraf çekme kabiliyeti ve tekniği, eskiden gelen bir deneyimi ortaya çıkarıyor. Geçen sene seçtiğim üç fotoğraftan ikisi kategorilerinde birinci olmuştu. Bu sene de merakla bekliyoruz." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Konya, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:43 Şehit Uzman Çavuş, Hatay'da toprağa verildi - Haber
17:42 Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü - Haber
17:42 Kahramanmaraş siyam ikizleri allah bu bedeni bize bahşetmiş - Haber
17:42 Spor btcturk yeni malatyaspor - keçiörengücü maçının ardından - Haber
17:38 Milli sporcular Beylikdüzü'nde farkındalık oluşturdu - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
14:09 Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler - Haberler
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
23:59 Günlük burç yorumları 3 Aralık 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler
3.12.2019 17:44:59