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Konya İl İdare Kurulu koronavirüs tedbirlerini açıkladı

Konya Valiliği İl İdare Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere, Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında toplandığı bildirildi.

29.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:58
Konya İl İdare Kurulu koronavirüs tedbirlerini açıkladı
Konya Valiliği İl İdare Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek amacıyla alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere, Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında toplandığı bildirildi.
İl İdare Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile vatandaşların virüsten korunmasına yönelik bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Kovid-19'a karşı alınması kararlaştırılan bazı tedbirlerin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbirin vakit kaybetmeksizin uygulanması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında İl Pandemi Kurulu oluşturulacaktır. İller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17.00'dan itibaren ancak Valiliğimiz (Seyahat İzin Kurulu) izni ile yapılabileceğinden Seyahat İzin Kurulu kurulacaktır. Merkez İlçe dışındaki İlçelerde Kaymakamlar başkanlığında aynı kurulları oluşturacaktır. Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunamayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması Valiliğimiz veya Kaymakamlıkların izni ile gerçekleştirilebilecektir."
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü ve 72'inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, il merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçelerimizde de Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Konya Valiliği, Orhan Toprak, Güncel

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