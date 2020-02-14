Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün babası son yolculuğuna uğurlandı

Konya
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'ın, vefat eden babası Ali Yarar defnedildi.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Yarar'ın cenazesi, Hacı Veyiszade Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye merhum Ali Yarar'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başanı Hasan Kılca katıldı.