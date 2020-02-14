Haberler » Güncel » Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün babası son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün babası son yolculuğuna uğurlandı

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'ın, vefat eden babası Ali Yarar defnedildi.

14.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:18Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü'nün babası son yolculuğuna uğurlandı
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'ın, vefat eden babası Ali Yarar defnedildi.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Yarar'ın cenazesi, Hacı Veyiszade Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye merhum Ali Yarar'ın ailesi ve yakınları ile AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Selman Özboyacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başanı Hasan Kılca katıldı.

Abdüssettar Yarar, Ali Yarar, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 17:41:08