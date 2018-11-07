Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Açıklaması

Konya
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, 10 Kasım Atatürk
'ü Anma Programı ile ilgili düzeltme açıklaması yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. Yıldönümü Anma İl Programını görüşmek üzere İl Anma Komitesi Vali Yardımcısı Mehmet Aydın
başkanlığında 26 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00'da Valilik Toplantı Salonunda toplanarak 10 Kasım Atatürk'ü Anma İl Program içeriğini hazırlamıştır. Söz
konusu kararda, Atatürk Haftası programları yerine sehven yazılan 'Anma Programı 12 Kasım 2018 Pazartesi günü yapılacaktır' ifadesi 'İlimizdeki bütün ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin katılımı ile Büyük Önder Atatürk'ü Anma programı 10 Kasım 2018 Cumartesi günü yapılacak, 10-16 Kasım Atatürk Haftası boyunca diğer etkinlikler okulda geniş katılımlı sürdürülecektir' şeklinde düzeltilmiştir" denildi.
Açıklamada Anma Programı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:
"1- 10 Kasım Atatürk'ü Anma Çelenk Sunma programı gününde (10 Kasım 2018) ve saatinde Meram Karatay
ve Selçuklu
ilçelerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla (09.05) Atatürk Anıtında yapılacaktır. Ayrıca ilimize bağlı tüm okullarda aynı gün ve saatte anma programları düzenlenecektir.
2- 10 Kasım Atatürk'ü Anma İl Programı 10 Kasım 2018 tarihinde saat 09.30'da Devlet Tiyatrosu
Salonunda Konya Çimento
Güzel Sanatlar Lisesinin icra edeceği salon programı ile devam edecektir.
3- Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 32. Maddesi ve 2569 sayılı Tebliğler Dergisi ve Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığının 21.12.2004 tarih ve 159 sayılı kararı gereği 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Haftası olarak belirlendiği için okullarda 10-16 Kasım tarihleri arasında çeşitli programlar uygulanacaktır." - KONYA
Konya,Mustafa Kemal Atatürk
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:11