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Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

09.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:00
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Büyük'ten 10 Nisan Polis Haftası mesajı
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.
Büyük, mesajında, emniyet teşkilatının, can ve mal güvenliğinin en önemli teminatı, milletin temel hak ve özgürlüklerini her türlü tehdit ve kısıtlamadan uzak bir şekilde kullanabilmesini sağlayan, devletin en asli kurumlarından biri olduğunu belirtti.
Teşkilatın, bölücü, yıkıcı ve paralel terör örgütlerine karşı gösterdiği mücadelelerin yanı sıra her türlü asayiş problemlerine de çözüm bulmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatımız, sadece onlara tanımlanan asayiş olaylarında değil, nice afette de vatandaşımızın yanı başında yer almakta, milletimizin zor günde sırtını dayadığı bir kurum olma özelliğini üzerinde taşımaktadır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 10 Nisan Polis Haftası vesilesiyle milletimizin huzur ve mutluluğu için hayatlarını feda eden başta şehit polislerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Polis teşkilatımızın Konyamızdaki mensupları başta olmak üzere, polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Polis Haftası, Polis, Güncel
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