Konya İmara Açılacak Ağaçlık Arazi, Mahkeme Kararıyla Kurtuldu

Konya
'da Meram Belediyesi
'nin bir vakıftan takas karşılığı aldığı ve 135 milyon liraya satarak imara açmayı planladığı yaklaşık 160 bin metrekarelik çoğu yeni dikilmiş fidanlardan oluşan ağaçlık arazi, davalık oldu. İlçede oturan doğa sever avukat Tevfik Buğdaycı
'nın doğanın katledilmemesi için açtığı dava sonucu 2'nci İdare Mahkemesi, 'İmar planının' iptaline karar verdi.
Cemiyeti Hayri Vakfı, merkez Meram ilçesi Köyceğiz
Mahallesi'ndeki arsasının bir kısmını Necmettin Erbakan Üniversitesi
kampüsü yapılması için bağışladı. Geri kalan kenti tamamen görebileceğiniz manzaraya sahip engebeli ve badem ağaçları dikili arsayı da Meram Belediyesi'ne Şükran Mahallesi
'ndeki 38 dükkan karşılığı takas yaparak verdi. Meram Belediyesi'de imara açmayı planladığı yaklaşık 160 bin metrekarelik arsayı 135 milyon liraya satmak için ihale açtı. İhaleye katılım olmadı. Bu durumu duyan, arsa ve bölgeyle bağlantısı bulunmayan avukat Tevfik Buğdaycı da, ihale ve imar planı değişikliğinin iptali için dava açtı.
2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen dava için bilirkişi raporu hazırlandı.
3'ÜNCÜ DERECE SİT ALANI
Raporda, arazinin daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Konya- Karaman
Çevre Düzeni Planı'nda, 'ağaçlandırılacak alan' olarak belirlendiği; ancak sonra 'Kentsel Gelişme Alanı'na dönüştürüldüğü anlatıldı. Arazi içinde kuru dere yatağı bulunduğu, sağlık tesisi, orta öğretim ve konut alanı gibi fonksiyonların orta kısımlarından dere alanını geçtiği, dere alanlarından 10 metre koruma bandı oluşturulduğunda kalan alanların yapılaşmaya uygun olmadığı belirtildi. Yerel rüzgar olan Gedavet rüzgarının doğuş alanı olduğu ifade edildi. Arazinin 3'üncü derece sit alanı olduğu ve 3 katlı yapılacağı, komşu parsellerde ise 1 kat yapıldığı için; planlama yöntem ve tekniklerine, şehircilik ve planlama esaslarına, plan bütünlüğüne, doğal sit alanı bütününü olumsuz etkileyeceği ve rant elde etme arzusuna hizmet eden planın kamu zararına yol açacağı için kamu yararına uygun olmadığına değinildi.
2'nci İdare Mahkemesi de geçen kasım ayında 'imar planının iptaline' karar verdi.
Arazinin imara açıldığını tesadüfen öğrenim, doğanın katledilmemesi için bir vatandaş olarak dava açtığını belirten avukat Tevfik Buğdaycı, şunları söyledi
Bu arazı Konya'daki Huzurevi'nin arkasındaki engebeli bir arazi. Vakfın ağaçlandırma alanıdır. Vakıf ağaçların bakımı ve çevrenin korunması için işçi görevlendirdi. Burası imara açık alan değildi. Gedavat rüzgarlarının geçtiği bir alandır. Meram'ın yeşilliğinin bozulmaması içinde bu bölgelerde 1 kat yapılaşmaya izin verilirken, kenti tamamen göreceğiniz manzaraya sahip bu alanda 3 kat yapılaşma düşünüldü. Tesadüfen öğrenip, hukuka aykırı olduğu ve doğanında korunması için dava açtım.
Buğdaycı, dava açılan 2'nci İdare Mahkemesi'nin bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda imar planını iptal ettiğini belirtti. Buğdaycı, Ben bir vatandaş olarak, görevimi yapmanın huzuru içerisindeyim. Konya için nerede böyle hukuka aykırılık varsa mücadele etmeye çalışıyorum. 135 milyona satacaklardı. Dolayısıyla Meram Belediyesi, para kazanmak amacıyla Konya'yı katledici işler yapıyor. 20 yıl sonra Meram'da yeşil kalmayacak. Davayı kazandıktan sonra birçok insan arayıp teşekkür etti. Bizim mücadelemiz yemyeşil bir Konya için. Zaten Meram'da elimizden giderse Konya'da hiçbir şey kalmaz. O yüzden Konya'da güzel bir şehirde yaşamak için çocuklarımıza miras bırakmak için bu davayı açtım. İnşallah bu 'imar planın iptalinden' sonra Meram Belediyesi rant hesaplarını bırakır ve burayı çok güzel bir şekilde ağaçlandırır. Bizlerde gelip ağaç dikeriz. Yem yeşil bir Konya'da yaşamak istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Bu karara Meram Belediyesi'nin de itiraz etme hakkı var. diye konuştu.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:06