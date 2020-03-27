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KONYA İnşaat ustasından koronavirüs türküsü

İnşaat ustasından koronavirüs türküsüKONYA'da inşaat ustası Cengiz Çelik (52), koronavirüs için bestelediği türküyü bağlaması eşliğinde söyleyip, 'Evde kal' mesajı verdi.

27.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:55
İnşaat ustasından koronavirüs türküsü
KONYA'da inşaat ustası Cengiz Çelik (52), koronavirüs için bestelediği türküyü bağlaması eşliğinde söyleyip, 'Evde kal' mesajı verdi.
Hadim ilçesinde oturan ve çevresinde de 'Aşık Cengiz' olarak tanınan 5 çocuk babası Cengiz Çelik, koronavirüs için beste yaptı. Yaptğı besteyi bağlaması eşliğinde söyleyen ve herkesi evde kalmaya davet eden Çelik, "İnşaat ustasıyım. Koronavirüs nedeniyle işler durdu. Tedbir amaçlı da evde kalıyorum. Mümkün oldukça evden çıkmıyorum ve herkesi de evde kalmaya davet ediyorum. Koronavirüs için bir şiir yazdım ve Volkan Konak'ın seslendirdiği şarkının müziğine uyarlayıp, türkü olarak söylüyorum" dedi.
Cengiz Çelik'in türküsünün sözlerinden bazıları şöyle:
Seni gidi korona, çıkmam dışarı çıkmam
Babam gelse kapıya, açmam vallahi açmam
Günde 5 kez abdest al, hijyen olursun
Tevekkül et Allah'a merhem ondandır
Mikrop ile savaşım, ondandır bu telaşım
Gücenme ha gardaşım, tutmam elinden tutmam
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KONYA İnşaat ustasından koronavirüs türküsü

Kaynak: DHA

Etiketler: Cengiz Çelik, Koronavirüs, Hadim, Güncel

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KONYA İnşaat ustasından koronavirüs türküsü

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