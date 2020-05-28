KONYA Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu

Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulunduINTERPOL tarafından Almanya'dan çalıntı olarak aranan 700 bin TL değerindeki lüks otomobil, Konya'daki otoparkta park halinde bulundu.

28.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:27
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
INTERPOL tarafından Almanya'dan çalıntı olarak aranan 700 bin TL değerindeki lüks otomobil, Konya'daki otoparkta park halinde bulundu. Olayla ilgili M.E., gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Şeker Murat Mahallesi'ndeki otoparkta, plakasız lüks otomobil olduğunu tespit etti. Aracın sorgusunu yapan polis, 2012 model otomobilin 2016 yılında Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığını ve Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından çalıntı olarak arandığı tespit etti. Piyasa değeri 700 bin TL olduğu belirtilen lüks otomobil bulunduktan sonra M.E. gözaltına alındı. Otomobili kendisine arkadaşının getirdiğini öne süren M.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Interpol'e yazı yazan polisin, gelecek cevaba göre aracı sahibine ya da Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. KONYA Interpol’ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya’da bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Konya, Güncel, Haber

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