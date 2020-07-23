KONYA İş yerinin çatısı yandı, malından çok kaybettiği kuşlarına üzüldü

İş yerinin çatısı yandı, malından çok kaybettiği kuşlarına üzüldü

KONYA'da 6 iş yerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısı belirlenemeyen nedenle yandı. Alevler iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı binada iş yeri bulunan İbrahim Ekşi, "Çatı katında 50-60 tane muhabbet kuşu vardı. Giden mallarımdan çok onlara üzülüyorum" dedi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Çoğunluğu tekstil atölyesi olan 6 iş yerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatı katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına hemen müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürülerek kontrol altına alındı.

'MALLARIMDAN ÇOK KUŞLARA ÜZÜLÜYORUM'

Yangının çıktığı binada iş yeri bulunan İbrahim Ekşi, şunları söyledi

Çatıda kaynak yapılıyormuş, Kaynaktan dolayı yangının çıktığını düşünüyoruz. 6 dükkanın çatı katı zarar gördü. Maddi kaybımız var. 50-60 tane muhabbet kuşlarım vardı. Onlara çok üzüldük. Parasal konuda değilim, hayvanlarım yandı onlara üzülüyorum. Hobi amaçlı besliyordum. Yazık oldu dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.