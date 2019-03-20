Konya İstinat Duvarı Çöktü 4 İşçi Enkaz Altında Kaldı

İstinat duvarı çöktü 4 işçi enkaz altında kaldı (1)
Konya'nın Karapınar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Süt Üreticileri Birliği'nin bahçesinde atık su boru hattı döşenirken istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeSüt Üreticileri Birliğinde meydana geldi. 4 işçi istinat duvarının dibinde atık su boru hattı döşediği sırada istinat duvarı çöktü. Enkaz altında kalan işçiler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: DHA