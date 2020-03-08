KONYA Kablo hırsızı, kül tablasındaki parmak izinden yakalandı
Kablo hırsızı, kül tablasındaki parmak izinden yakalandıKONYA'da bir telekominakasyon firmasına ait kabloları keserek, çalan şüpheli, olay yerinde düşürdüğü sigara tablasındaki parmak izinden yakalandı.
08.03.2020 11:11
Kablo hırsızı, kül tablasındaki parmak izinden yakalandı
KONYA'da bir telekominakasyon firmasına ait kabloları keserek, çalan şüpheli, olay yerinde düşürdüğü sigara tablasındaki parmak izinden yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 gün içerisinde kent merkezinde, bir telekominakasyon firmasına ait telefon kablolarının kesilip, çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla 6 farklı bölgede hırsızlık yapan şüphelinin 80 bin liralık zarar verdiği tespit edildi. Polis ekipleri, kabloların yakıldığı bir adreste sigara tablası buldu. Tabla üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, tabla üzerindeki parmak izinin hırsızlık suçundan poliste 3 suç kaydı bulunan Hasan Korkut 'a (27) ait olduğu belirlendi. Korkut, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Korkut, olayları kiraladığı bir araçla gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Korkut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KONYA'da bir telekominakasyon firmasına ait kabloları keserek, çalan şüpheli, olay yerinde düşürdüğü sigara tablasındaki parmak izinden yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 gün içerisinde kent merkezinde, bir telekominakasyon firmasına ait telefon kablolarının kesilip, çalınması olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla 6 farklı bölgede hırsızlık yapan şüphelinin 80 bin liralık zarar verdiği tespit edildi. Polis ekipleri, kabloların yakıldığı bir adreste sigara tablası buldu. Tabla üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, tabla üzerindeki parmak izinin hırsızlık suçundan poliste 3 suç kaydı bulunan Hasan Korkut 'a (27) ait olduğu belirlendi. Korkut, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Korkut, olayları kiraladığı bir araçla gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Korkut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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