Kadir Şeker'in kurtardığı kadından "U" dönüşü: Tartışıyorduk, beni dövmüyordu

Geçtiğimiz günlerde Konya 'da Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D.'yi dövdüğünü görerek olaya müdahale eden Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda Özgür Duran'ı öldürdü. Olaydan sonra Kadir Şeker için "Beni kurtardı" diyen Ayşe D., bugün verdiği röportajda Şeker için "Yanımıza bıçakla geldi" diyerek ilk açıklamalarından farklı sözler söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesini kazanmak isteyen Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken parkta Özgür Duran'ın, iddiaya göre Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü.

Engellemek isterken çıkan arbede de Duran'ın, ölümüne neden olan Kadir Şeker, olayın ardından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı da 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluğuna itirazda bulunup, tahliyesini talep etti. Kadir Şeker'in olayın ardından da cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alındığı belirtildi. Duran'ın otopsisinde ise bıçağın nasıl saplandığı yönünde inceleme yapılıp, adli tıp raporu hazırlanacağı öğrenildi.

"ÖZGÜR İÇİN 3 ÇOCUĞUMU BIRAKTIM"

Olayın ardından gittiği Antalya'dan adli işlemler için Özgür Duran'ın ailesiyle Konya'ya gelen Ayşe D., DHA'ya konuştu. Ölen Özgür Duran'ı sevdiğini belirten Ayşe D., "Ben Özgür'ü severek birlikte oldum. Onun için 3 çocuğumu bıraktım. Bir süre Eskişehir'de yaşadık. 4 ay kadar öncede Konya'ya geldik.

"ELİNDE BIÇAKLA YANIMIZA GELDİ"

Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp karşı ki parka gittim. Tek başıma orada ağlıyordum. Özgür'e 'Aramızdaki sorunu konuşup halledelim' dedim. Özgür yanıma geldi ve yüksek sesle bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğimiz Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e 'Neden bayanı rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür'de 'Biz birlikteyiz' dedi. Özgür'e 'Nikahlı karın mı?' diye sordu. Bende Kadir'e 'Evet ablacım o benim eşim sen git' dedim. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Elinde bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken aralarında boğuşma yaşandı" dedi.

"GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VARDI"

Arbede sırasında Özgür Duran'ın yere düştüğünü belirten Ayşe D., "Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Baktığımda Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değildi. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, bende illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ü kendisini darp ettiğini söylüyor; ama Özgür'de de darp izleri var. Görünen o ki oda Özgür'e vurmuş. Morgda baktığımızda Özgür'ün de yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var. Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 tane suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu madde yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp onu bu durumdan kurtardım. Bana bu konuda her zaman minnettardı. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" diye konuştu.

AYŞE D.'NİN BİR ÖNCEKİ İFADESİ

Ayşe D. daha önce verdiği ifade de; geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen Kadir Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığını söylemişti.