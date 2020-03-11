KONYA Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor ARŞİV
Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyorKONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), tutuklu bulunduğu cezaevine arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden destek mektubu ile...
11.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:18
Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor
KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), tutuklu bulunduğu cezaevine arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden destek mektubu ile okuması için kitabın gönderildiği öğrenildi. Mektupları tek tek okuyan Şeker'in bazılarına da cevap yazdığı belirtildi.
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya 'da meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
CEZAEVİNE DESTEK MEKTUPLARI
Kadir Şeker'in tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden kendisine destek mektupları geldiği öğrenildi. Bu destek mektuplarının Şeker'i çok mutlu ettiği, Şeker'in de bu mektupların hepsine olmasa da bazılarına cevaplar yazdığı belirtildi. Kadir Şeker'e ayrıca okuması için de cezaevine çok sayıda kitabın geldiği ifade edildi.
Baba Cengiz Şeker, "Cezaevine oğluma destek olduklarını belirten mektuplar geliyor. Ayrıca okuması için de kitap gönderiyorlar. Kadir buna çok sevindi. Bazı gelen mektuplarına cevap da yazıyor. Kamuoyunun desteğini arkasında hissediyor. Bu da onu mutlu ediyor" dedi.
KONYA'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e (20), tutuklu bulunduğu cezaevine arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden destek mektubu ile okuması için kitabın gönderildiği öğrenildi. Mektupları tek tek okuyan Şeker'in bazılarına da cevap yazdığı belirtildi.
Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya 'da meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
CEZAEVİNE DESTEK MEKTUPLARI
Kadir Şeker'in tutuklu bulunduğu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na arkadaşlarından ve çok sayıda kişiden kendisine destek mektupları geldiği öğrenildi. Bu destek mektuplarının Şeker'i çok mutlu ettiği, Şeker'in de bu mektupların hepsine olmasa da bazılarına cevaplar yazdığı belirtildi. Kadir Şeker'e ayrıca okuması için de cezaevine çok sayıda kitabın geldiği ifade edildi.
Baba Cengiz Şeker, "Cezaevine oğluma destek olduklarını belirten mektuplar geliyor. Ayrıca okuması için de kitap gönderiyorlar. Kadir buna çok sevindi. Bazı gelen mektuplarına cevap da yazıyor. Kamuoyunun desteğini arkasında hissediyor. Bu da onu mutlu ediyor" dedi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KONYA Kadir Şeker'in kaldığı cezaevine destek mektupları geliyor ARŞİV
Etiketler : kadir şeker, Konya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Koronavirüs uzmanından korkutan açıklama: Bir yıl içinde dünyanın yüzde 40 ila 50'sine bulaşacak
Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu