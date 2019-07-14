14.07.2019 13:10
Haberler» Güncel» Haber

KONYA Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştü

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştüKonya'da kaldırımda arkadaşıyla yürüyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağının kırılması sonucu içine düştü.

Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştü
Konya'da kaldırımda arkadaşıyla yürüyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağının kırılması sonucu içine düştü. Şans eseri yara almadan kurtulup, menfezden çıktı. O anlarda güvenlik kameralarına kaydedildi.
Olay, Karatay Sanayi sitesinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağına bastı. O sırada tahtanın kırılması üzerine menfezin içine düştü. Ne olduğunu şaşıran ve yara almadan kurtulan talihsiz kişi, kendi imkanlarıyla menfezden çıktı. Yanındaki arkadaşı da yardım etmek istedi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İki kişi daha sonra yoluna devam etti. KONYA Kaldırımda yürürken, havalandırma menfezinin içine düştü
Kaynak: DHA
Konya, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:23   Pilot proje 'Karaoğlan Manda Evi' açıldı
18:22   Bitlis'te 'torbacı' operasyonuna 10 tutuklama
18:20   Muğla'da orman yangını
18:19   15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
18:18   15 Temmuz Marşı'nın yazarı Delen Yaşananları unutturmayacağız
18:18   Balıkçı tekneleri mazot ödülü için yarıştı
18:17   Bursa'da rahvan atlar yarıştı