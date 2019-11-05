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Konya kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Konya'da 200 polisle 'Şafak' operasyonuKonya'da Özel Harekat ekipleri eşliğinde 200 tarafından bir mahalleye narkotik ve asayiş uygulaması amaçlı bir mahalleye operasyon düzenlendi.

05.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:46
Konya'da 200 polisle 'Şafak' operasyonu
Konya'da Özel Harekat ekipleri eşliğinde 200 tarafından bir mahalleye narkotik ve asayiş uygulaması amaçlı bir mahalleye operasyon düzenlendi. Operasyonda evinde uyuşturucu bulunan Hayriye K. ile hakkında yakalama kararı bulunan Durmuş T. gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü, merkez Karatay ilçesindeki Doğanlar Mahallesi'nde suç işlemeye meyilli olabileceği üzerinde durulan daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri eşliğinde 200 polisle yapılan operasyonda havadan da drone görüntüleriyle destek alındı. Operasyonda evlerinde çatı ve kömürlükleri dahil adeta didik didik arandı. Yapılan operasyonda evinde 15 gram eroin bulunan Hayriye Y. ile hakkında yakalama kararı olan Durmuş T. gözaltına alındı. Bir evde de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
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Konya kamyonda 115 kilo 'eroin' ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Narkotik, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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