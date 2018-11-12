Konya Kamyonet Kullanan Çocuk Şaşırttı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:33



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:33

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tahminen 11-12 yaşlarında bir çocuğun trafikte kamyonet kullanması çevredekileri şaşırtırken, bu olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Görüntüler Kadınhanı ilçesine bağlı Kolukısa Mahallesi'nde geçen Cumartesi günü çekildi. 11-12 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk, trafiğin yoğun şekilde işlediği caddede kamyonet kullandı.Çocuk, kamyonet ile bir işyerinin önüne geldikten sonra indi ve bir süre sonra tekrar kamyonete binip, emniyet kemerini bile takmadan hızla işyerinin önünden uzaklaştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.