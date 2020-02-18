Konya kamyonet tarlaya devrildi 8 yaralı

Kamyonet tarlaya devrildi: 8 yaralı

KONYA'da fabrika işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Görsel Sokak'ta meydana geldi. Bir mobilya üretim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan S.K. (38) yönetimindeki 42 TR 906 kamyonet, sokağa dönerken tarlaya devrildi. Kazada, kamyonetin kasasında bulunanlarında içerisinde olduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviyealındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA