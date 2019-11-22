Haberler » Güncel » Konya kanser hastası yasemin, down sendromlu çocukların koruyucu meleği - Haber

Konya kanser hastası yasemin, down sendromlu çocukların koruyucu meleği

Kanser hastası Yasemin, down sendromlu çocukların koruyucu meleğiKonya'da iş insanı Uğur Devecioğlu, down sendromlu oğlunun hayatını kendi olanakları ile sürdürebilmesi için, aynı durumdaki çocukları da düşünüp rehabilitasyon merkezi kurdu.

22.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:47
Kanser hastası Yasemin, down sendromlu çocukların koruyucu meleği
'da iş insanı Uğur Devecioğlu, down sendromlu oğlunun hayatını kendi olanakları ile sürdürebilmesi için, aynı durumdaki çocukları da düşünüp rehabilitasyon merkezi kurdu. Çocukların meslek sahibi olup, kendi paralarını kazanabilmeleri için kafeterya ve restoran açan Develioğlu, 4 yıl önce faaliyete giren iş yerinde kendi oğlunun da aralarında bulunduğu zihinsel engelli ve down sendromlu 11 genç istihdam ediyor. Çocukların koruyucu meleği olan ve kanser tedavisi gören eşi Yasemin Devecioğlu, Burada yapılan şey sadece para kazandırmak, çalıştırmak değil. Biz o insanların hayatlarını geri veriyoruz. Onlara hak ettikleri hayatı veriyoruz dedi.
Konya'da 10 yıldır faaliyet gösteren Gökçem Down Özel Çocuklar Eğitim ve Kulübü Derneği, yaklaşık 4 yıl önce zihinsel engelli ve down sendromlu çocukların meslek sahibi olmalarını sağlamak için Gökcem Konya Down Cafe Restoran'ı açtı. Şu anda 1'i stajyer olmak üzere 11 zihinsel yetersiz ve down sendromlu gencin çalıştığını belirten Yasemin Devecioğlu, Buradaki gençlerimize toplum içinde yaşanabilir kuralların hepsini kazandırıyoruz. Bu kurallar onları harcamayacak, onlara zarar vermeyecek ve karşı tarafın bakış açısını değiştirecek şekilde öğrenimler. Şu an 10 özel gereksinimli birey kadrolu olarak çalışıyor. 1 tane de stajyerimiz var. Sıcak-soğuk bölümü, mutfak bölümü ve serviste çalışıyorlar. İnanın normal vasıflı dediğimiz personelden bir tık üstte iş yapabiliyorlar dedi.
ASIL SORUN İNSANLARI BURAYA GETİREBİLMEKTE
İnsanları kafe-restorana getirmekte zorlandıklarını belirten Devecioğlu, Buraya gelmek sorun. Buraya geldikten sonra insanların bakış açısı değişiyor. Bizim sorunumuz insanlar buraya gelinceye kadar. Geldiklerinde çocukların herkes kadar normal bir birey olduğunu görüp ya sürekli misafirimiz oluyorlar ya da ben uğraşmak istemiyorum deyip uzaklaşıyorlar. Önemli olan toplumun tutumlarını değiştirebilmek. O önyargıları yıkmak. Biz asıl mücadeleyi orada veriyoruz. Zorlanıyoruz. Olumlu olarak çok destek olan insanlarımız da var, olumsuz şekilde bir şeyleri değiştiremediğimiz insanlarda var diye konuştu.
ONA BAKINCA BENİM ÇOCUĞUM DA ÖYLE OLUR MU DİYE DÜŞÜNENLER VAR
İnsanların hiç alakası olmayan olumsuz düşüncelere sahip olduğunu belirten Devecioğlu, Bana olmayan şey çok da umurumda olmaz diye bir algı var. 'Benim çocuğum öyle değil ki bana ne', 'ben öyle değilim ki bana ne', 'bize zarar verir mi', 'onlara bakınca üzülürsem karnımdaki çocuğum da öyle mi olur' 'acaba pis midir', 'devlet bakıyor zaten ne gerek var bu çocukların çalışmasına', 'bu çocuklardan ne bekleniyor ki' gibi düşünceler var şeklinde konuştu.
ONLARA HAK ETTİKLERİ HAYATI GERİ VERİYORUZ
Çocuklara hak ettikleri hayatı geri verdiklerini belirten Yasemin Devecioğlu, Herkesin hayatındaki eşit payda bu çocuklarda da var. Herkes bu haktan faydalanmak zorundadır. Neden onları annelerinin babalarının dizlerinin diplerine hapsedip, hayatlarını köreltme gibi bir çabamız var Neden onların hayatlarını özgürleştirip herkes kadar bu haktan faydalanmalarına izin vermiyoruz. Buraya gelmeden önce annesinin dizinin dibinde, annesi bana bir şey olursa ne olacak kaygısını taşıyan anne bugün, şükürler olsun oğlum olmasa ailem ayakta duramayacak bütün maddi desteğimi o sağlıyor, onun gücüyle ayakta duruyorum diyen bir anneye dönüşüyor. Burada yapılan şey sadece para kazandırmak, çalıştırmak değil. Biz o insanların hayatlarını geri veriyoruz. Onlara hak ettikleri hayatı geri veriyoruz dedi.
KİMSENİN BİR GARANTİSİ YOK
Toplumun bu tür konularda bilinçli olması gerektiğinin de altını çizen Devecioğlu, Halkımız bu gözle baktığında toplum daha bilinçli daha duyarlı bir hale gelecek. Belki çocukları yaşamadı ama torunlarının yaşamayacaklarının garantisi var mı Kendilerinin alzheimer olmayacakları konusunda bir garantileri var mı Yada her şeyi geçin bizler bu kadar savaştığımız zaman hak ettiğimiz değeri görüyor muyuz Görmüyoruz. Onlar da hak ettikleri değeri görmüyor ifadelerine yer verdi.
Konya kanser hastası yasemin, down sendromlu çocukların koruyucu meleği

Konya, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Irak'ın Zikar kentinde protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:28 ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
00:28 Mısır'da tutuklu Aişe Şatır'ın sağlık durumu kötüleşince doktoru ifadeye çağrıldı
00:28 Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
00:22 Gelibolu Mevlevihanesi'nde sema gösterisi
00:20 Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
23:39 Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak
23:14 Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu
22:54 Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
22:05 MSB: PKK/YPG'li teröristlerin saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:37:00