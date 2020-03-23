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Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyuna yakın takip

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyunu yakın takibe aldı.

23.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:25
Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyuna yakın takip
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyunu yakın takibe aldı. Havzada 122 kuyuya yerleştirilen sensörler vasıtasıyla yeraltı su seviyesi, anlık olarak Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğüne iletiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin sulanabilir arazilerinin yüzde 13'üne sahip olan Konya Kapalı Havzası'nda yeraltı suyunu yakın takibe aldı. Havzada 122 kuyuya yerleştirilen sensörler vasıtasıyla yeraltı su seviyesi, anlık olarak Ankara'da DSİ Genel Müdürlüğüne iletiliyor.
Konya Kapalı Havzası yıllık ortalama yağış miktarı bakımından Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen, kullanılan yeraltı suyu bakımından Türkiye ortalamasının üstünde tüketimin yapıldığı bir havza konumunda bulunuyor.
122 KUYU SENSÖRLERLE TAKİP EDİLİYOR
Bu bağlamda DSİ Genel Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOPBKİ) arasında 2016 yılında imzalanan protokol ile "Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Geleceğinin Araştırılması Projesi" hayata geçirildi. Proje kapsamında Konya Kapalı Havzasındaki DSİ'ye ait 122 yeraltı suyu gözlem kuyusuna su seviyesini, sıcaklığını ve elektriksel iletkenliğini otomatik olarak ölçebilen ve ölçtüğü verileri GSM hattı üzerinden anlık olarak DSİ Genel Müdürlüğüne yollayabilen sensörler takıldı.
SİSTEM GEREKİRSE BAŞKA KUYULARA TAŞINABİLİYOR
Kuyuların üzerindeki betonarme kabinler içerisine yerleştirilen sistemlere dışarıdan müdahale önlendiği gibi gerekli olan enerji ise kabinler üzerine yerleştirilen güneş enerjisi sistemi sayesinde sağlanıyor. Portatif olarak geliştirilen bu sistem gerek görüldüğü takdirde tüm ekipmanları ile birlikte benzer nitelikteki başka bir kuyuya da taşınabiliyor.
HEDEF, YERALTI SUYU KULLANIMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
2019 yılı sonu itibarıyla 122 kuyudan yeraltı suyu seviyelerinin anlık olarak takip edildiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise "Bu sistem sayesinde Konya Kapalı Havzasında yeraltı suyu seviye değişimleri ile su çekimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedefliyoruz. Ayrıca, Konya Kapalı Havzasında yer alan alt havzaların birbirleri ile olan su ilişkilerinin araştırılması ve miktarlarının belirlenmesi, elde edilen veriler ışığında yeraltı suyunun kullanımının sürdürülebilirliğinin belirlenmesini de amaçlıyoruz" dedi.
"SUYUN HER DAMLASININ KIYMETİNİ BİLEREK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Yaptıkları çalışmalarla dış havzalardan Konya Kapalı Havzasına su getirdiklerinin de altını çizen Bakan Pakdemirli, "Böylece Konya tarımı için büyük öneme sahip olan yeraltı suyunu da desteklemeye başladık. Yeraltı sularının anlık takip altına alınmasıyla yeraltı su haritamızı güncel olarak önümüzde tutuyoruz. Elde edilen veriler ışığında geleceğe dönük yol haritamızı oluşturuyor, suyun her damlasının kıymetini bilerek çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Su İşleri, Konya, Güncel

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