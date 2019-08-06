KONYA KAPKAÇÇIYI BEYAZ MOTOSİKLETİ VE AYAKKABILARI YAKALATTI

KONYA'da 1'i yabancı uyruklu 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Muhammet Celalettin A. (22), beyaz motosikleti ve ayakkabılarından yola çıkılarak bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, Haziran ve Temmuz aylarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak ve Kosova Mahallelerinde meydana gelen 4 kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinde şüphelinin beyaz motosikleti olduğunu, beyaz ayakkabı giydiğini ve yüzünü de kaşkolla gizlediğini söylemesi üzerine polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin aynı bölgede sürekli olarak gezdiğini tespit etti.

4 SAAT PUSUDA BEKLEDİLER

Olayların meydana geldiği bölgede dün devriye görevi yapan polis, güvenlik kamera görüntülerindeki motosikleti bir alışveriş merkezinin otoparkında buldu. Motosikletin bulunduğu yerde 4 saat pusuda bekleyen polis, motosikletin yanına gelen eşkale uygun ve beyaz ayakkabılı Muhammet Celallettin A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Muhammet Celelettin A., Param yoktu. Parasız kaldığım için yaptım dediği öğrenildi. Muhammet Celalettin A., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA