Konya Kar Üzerine Ay Yıldız Yaptı

Kar
üzerine ay yıldız yaptı Konya
'nın Hadim
ilçesinde oturan dağcı Hasan Hüseyin
Kahrıman'ın Toros Dağlarında, yalnızca kürek kullanarak kar üzerinde oluşturduğu ay-yıldız motif, sosyal medyada beğeni topladı.
Dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman, Taşkent
ilçesi Balcılar
Mahallesi'nde kar örtüsü üzerine yalnızca kürek kullanıp, kar kütlelerini kazarak ay-yıldız motif oluşturdu. Görüntülerinin sosyal medya da paylaşılması üzerine Toros Dağları'ndaki kar manzarasıyla birlikte ay-yıldız motif güzel görüntüler oluşturdu.
Güncel
Kaynak: DHA