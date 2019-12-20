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Konya karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı

Karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştıKonya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayısı 350'ye ulaştı.

20.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:13
'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı
'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerlerinin yakınında veya tarlaların ortasında oluşan obruklar, gün geçtikçe bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.
'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgedeki irili- ufaklı obruk sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerine yakın yerlerde oluşan obruklar ise o bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.
İnoba Yaylasında oturan Murat Gümüş, "Gece yatarken, gezerken bile tedirginiz. Acaba bastığımız yerde obruk olacak mı, diye tedirginiz' 'dedi.
Ömer Işıklı da (51), "Artık alıştık. Her yıl bir obruk oluşuyor. Ne zaman nerede obruk oluşacağını bilmediğimiz için tabi tehlike içindeyiz. Evlerin olduğu yerde obruk riskinin olmadığını söylediler ama biz yine tedirginiz. Obruk oluştuktan sonra yayladan taşınma olmadı; ama çiftçilik bittiği için yayladan taşınanlar oldu. Biz obruklarla ilgili önlem alınmasını istiyoruz. Bir hafta önce de yine yakın bir yerde obruk oluştu. Ne zaman neresi göçer bilemiyoruz. Yoldan arabayla veya koyunlarla geçerken her an obruk oluşabilir. Yetkililer, obruk olduğu bölgeleri tespit edip, bizlere duyururlarsa bizde ona göre önlemini alırız" diye konuştu.
Konya karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı

Karapınar, Türkiye, Konya, Güncel

Kaynak: DHA


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