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Konya karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.

12.10.2019 17:40
Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.
İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görünce emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin tahminen 4-5 ay önce gömüldüğünü, büyük kısmının ise çürüdüğünü tespit etti.
Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
Konya karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Karapınar, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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