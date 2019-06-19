19.06.2019 10:38
Haberler» Güncel» Haber

KONYA KARAYOLU DOMATES TARLASINA DÖNDÜ

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan ve refüjü aşıp, karşı şeride geçerek durabilen TIR'da yüklü domatesler, yola saçıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan ve refüjü aşıp, karşı şeride geçerek durabilen TIR'da yüklü domatesler, yola saçıldı. Çevredekiler ise domatesleri topladı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Şuayip Üğür yönetimindeki 20 ACD 725 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolden çıkıp, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabilen TIR'ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. TIR'da yüklü domateslerin bir bölümü ile yola saçıldı. Domates tarlasına dönen yol, kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yola saçılan domatesleri çevredekiler toplayıp evine götürdü.
(KONYA KARAYOLU DOMATES TARLASINA DÖNDÜ
Kaynak: DHA
Ereğli, Konya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:00 Akaryakıt istasyonunda garip patlama: Kokain havaya saçıldı
12:00 Japonya'daki deprem
12:00 JES'lerin zararlarını raporladılar
11:59 ARAKLI'DA SELDEN KURTULANLAR ANLATTI: SANKİ TSUNAMİ OLDU
11:59 Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı/ Ek fotoğraflar
11:58 Adana'da STK'lara kurumsal kapasite eğitimi
11:58 Başkan Ergün'e asfalt yetkisi