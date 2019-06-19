(KONYA KARAYOLU DOMATES TARLASINA DÖNDÜ

Konya
'nın Ereğli
ilçesinde kontrolden çıkan ve refüjü aşıp, karşı şeride geçerek durabilen TIR'da yüklü domatesler, yola saçıldı. Çevredekiler ise domatesleri topladı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Şuayip Üğür yönetimindeki 20 ACD 725 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolden çıkıp, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 150 metre ilerledikten sonra durabilen TIR'ın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. TIR'da yüklü domateslerin bir bölümü ile yola saçıldı. Domates tarlasına dönen yol, kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Yola saçılan domatesleri çevredekiler toplayıp evine götürdü.
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