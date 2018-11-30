Konya Kardeşinin, Kayınbiraderini Öldürdü

Konya
'nın Akşehir
ilçesinde Turgut G. (25), kardeşinin kayınbiraderi Ali Kırkuşu'yu (28), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle
Mustafa Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda Ali Kırkuşu'ya ait evde meydana geldi. Süleyman G. (22), ağabeyi Turgut G. ile birlikte kayınbiraderi Ali Kırkuşu'nun evine gitti. Belirlenemeyen nedenle aralarında tartışma çıktı. Turgut G., tartışma sırasında tüfekle Kırkuşu'nun üzerine ateş açtı. Karnına saçmalar isabet eden Kırkuşu, kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Süleyman G., ağabeyi Turgut G. ile birlikte, yaralanan kayınbiraderini otomobille Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürüp bıraktı. İki kardeş hastaneden ayrılırken, tedavi altına alınan Kırkuşu, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Süleyman G., kısa bir süre sonra polise gidip teslim oldu. Kaçan Turgut G. de polis tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Akşehir,Konya