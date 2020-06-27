KONYA Kayıp olarak aranan genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktıKONYA'da, dün gece ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı(26), şüphe üzerine gözaltına alınan kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. (23) ve D.K.

27.06.2020 17:58 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:03
Kayıp olarak aranan genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı
KONYA'da, dün gece ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan işitme engelli Göksel Kızıltaş'ı(26), şüphe üzerine gözaltına alınan kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. (23) ve D.K.'nin (26) öldürüp, cesedini dere kenarına attıkları ortaya çıktı. 2 şüphelinin gösterdiği yerde Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu.
İşitme engelli Göksel Kızıltaş'ın ailesi dün gece eve gelmeyen oğulları için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kızıltaş'ın en son kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. ve D.K. ile birlikte olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A. ve D.K. önce, Göksel Kızıltaş ile akşam birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Jandarmanın Kızıltaş'ın kendilerinden ayrıldığı yeri göstermelerini istemesi üzerine de cinayeti itiraf ettiler. İkili, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, Kızıltaş'ı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini de dere yatağına attıklarını anlattılar.
Bunun üzerine şüpheliler, jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri altında, cesedin olduğu yere götürüldü. Selçuklu ilçesine bağlı merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan Tepekent Mahallesindeki Arastoras mevkisinde Göksel Kızıltaş'ın cansız bedeni bulundu. Gencin, cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
( KONYA Kayıp olarak aranan genci, arkadaşlarının öldürdüğü ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel, Haber

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