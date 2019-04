Konya Kayıp Yasin'in Annesi 3 Yıldır Merdivenlerde Yavrumun Gelmesini Bekliyorum

Kaynak: DHA

Kayıp Yasin'in annesi 3 yıldır merdivenlerde yavrumun gelmesini bekliyorum Konya 'nın Akören ilçesinde, 6 yaşında iken evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den 3 yıldır haber alınamıyor. Anne Ümmü Şahin (29), 3 yıl bizim için çok zor geçti. Halen oğlumun sağ olduğunu bir yerden çıkıp geleceğini düşünüyorum. Merdivende oturup gelir mi diye yola bakıyorum. Ümidimi yitirmedim. Bir anne yavrusunu asla unutamaz. Oğlum öldüyse bile en azından başında dua edebileceğim bir mezarı olsun. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflarına bakmaktan yoruldum dedi.Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin (39) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Yasin'in bulunması için aynı gün jandarma, AFAD ve köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, fosseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı, ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin 'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı 'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara 'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın Temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışmaya başlattı. . Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.OĞLUM ÇIKIP GELİR Mİ DİYE YOLU GÖZLÜYORUM3 yılın kendisi için çok zor geçtiğini ve bu olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden anne Ümmü Şahin, Bu üç yıl benim için çok zor geçti. Her gün kapıda beklemek çok zor. Her gün belki sağdır, biri getirir bırakır diye beklemek çok zor. Psikolojim bozuk. Çocuklarım kardeşimiz nerede diye ağlıyorlar. Herkesin kardeşi yanında bizimki neden yok diye ağlıyorlar. Onlar ağladıkça ben daha kötü oluyorum. Umudumuzu yitirmedik. Bir gün belki götüren insanlar vicdana, merhamete gelirler, bir zarar vermediyseler getirirler diye bekliyorum. Yasin bir yerlerde diye düşünüyorum. dedi.Yasin'in 5 aylık iken beyninden iki kez ameliyat geçirdiğini hatırlatan Şahin, şunları söyledi5 aylıkken beyninden iki kere ameliyat oldu. Böyle olacağını bilseydim keşke o zamanlar bir mezarımız olurdu. Böylesi daha bir çaresizlik. Kim ister 5,5-6 yaşına kadar büyütüp, hastane köşelerinde sürünüp de tam elimizden tutacağı zaman gözümüzün önünde yok olmasını. Hiç olmazsa duasını okuyacağım bir mezarı olsun istiyorum. Elbiselerini koklamaktan, fotoğraflara bakmaktan yoruldum. Kim ister çocuğunun gidip bir daha gelmemesini. Benim çocuğuma her kim ne yaptıysa arasınlar, ölüsünü yada dirisini bana getirsinler.ÖMRÜM GİTTİ OĞLUM, NERDESİNOğlunu fotoğrafına bakıp gözyaşı döken anne Şahin, Keşke kendin burada olsan da senin kendini öpsem, sana doya doya sarılsam. Elini bırakmamacasına sarılsam, bir daha bırakmasam. Keşke seni bir bulsam. Ömrüm gitti oğlum neredesin Dayanamıyorum oğlum artık. Sesimi bari duyuyorsan gel artık ne olur çık gel. diye konuştu.