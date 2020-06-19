KONYA Kazada ölen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandıKONYA'da ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala (38) son yolculuğuna uğurlandı.

19.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:15
Kazada ölen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
KONYA'da ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kamyonuyla hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Fatma Yıldız (74) ile kızı Emine Pala (38) son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız (47) tedavisinin ardından taburcu olurken gözaltına alınan kamyon şoföre Hasan İbiş'in (60) bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu Kumköprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ışık ihlali yapan Hasan İbiş yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ali Yıldız'ın kullandığı 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araçtaki Ali Yıldız yaralanırken, annesi Fatma Yıldız ve kardeşi Emine Pala yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın kavşakta sinyalizasyondaki ışık nedeniyle beklediği sırada kamyonun hızla geçtiği ve o sırada hafif ticari araca çarptığı görüldü.
ANNE VE KIZI DEFNEDİLDİ
Kazada yaralanan Ali Yıldız, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yaşamını yitiren anne Fatma Yıldız ile kızı Emine Pala'nın cenazesi de bugün merkez Karatay İlçesi İstiklal Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığına defnedildi. Yaşamını yitiren Fatma Yıldız'ın, kanser tedavisi gördüğü ve sürücü Ali Yıldız'ın annesini hastaneye muayeneye götürdüğü, ilaçlarını yazdırdıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.
KAMYON ŞOFÖRÜ: SARI YANIYORDU
Kazanın ardından korkup kaçtığı iddiasıyla kamyonunu terk edip kaçan ve kısa süre yakalanan sürücü Hasan İbiş'in de bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İbiş'in ilk ifadesinde "Ben geçerken sarı ışık yanıyordu. Selektör yaptım ama kurtaramadım" dediği öğrenildi. KONYA Kazada ölen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatma Yıldız, Ali Yıldız, Anne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede ’Katil başkan’ sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses’in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu Haber
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Türkiye’nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı Haber
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Haberler››Güncel››KONYA Kazada ölen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:51: Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde - Haber 13:51: Gaziantep'te çalıntı araç polisten kaçarken kaza yaptı - Haber 13:51: Denizli Barosundan yürüyüş - Haber 13:50: BALAT'TA ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI - Haber 13:50: DHKP-C'nin kasası, CHP'li eski başkan yardımcısı adliyede (2) - Haber 13:18: Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti - Haber 13:14: Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu - Haber 12:57: Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı - Haberler 11:14: İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi - Haberler 09:47: Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü - Ekonomi