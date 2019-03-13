Konya Kızıyla Evlenmesine Karşı Çıktığı Genç Tarafından Vuruldu

Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu
KONYA'da bir markette çalışan İbrahim E. (41), kızıyla evlenmesine karşı çıktığı Hasan Ö. tarafından, çalıştığı iş yerinin içerisinde bacağından tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram
ilçesi Çaybaşı
Mahallesi Karaman
Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ö., kız arkadaşı N.E.'yi ailesinden istedi. Ancak baba İbrahim E., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., İbrahim E.'nin çalıştığı markete pompalı tüfekle gelerek, İbrahim E.'yi sağ bacağından vurup, yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim E., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya
Numune Hastanesine kaldırıldı. İbrahim E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis
, kaçan Hasan Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Polis, Konya, Güncel
Kaynak: DHA