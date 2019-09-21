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Konya kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptıKonya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 3 otomobile çarptı.

21.09.2019 13:02
Kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, ilçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre T.B. idaresindeki 42 ZG 163 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halinde bulunan 3 araca çarptı. Sürücü T.B. kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza anı olay yeri yakınında bulunan bir rehabilitasyon merkezinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Konya kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 3 araca çarptı

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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