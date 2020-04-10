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KONYA Kuş cenneti Akgöl Sazlığı'na flamingolar geldi

Kuş cenneti Akgöl Sazlığı'na flamingolar geldiKONYA'nın Ereğli ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Akgöl Sazlığı'nın konukları olan flamingolar geldi.

10.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:53
Kuş cenneti Akgöl Sazlığı'na flamingolar geldi
KONYA'nın Ereğli ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Akgöl Sazlığı'nın konukları olan flamingolar geldi.
Her yıl göç döneminde Akgöl Sazlığı'na gelerek kuluçka sürecini burada geçiren flamingolar, bu yıl da gölü renklendirdi. Gölde flamingoların yanı sıra çok sayıda kuş türü de bulunuyor. Uzun bacakları sayesinde sazlıkta rahatlıkla beslenen flamingolar, kuluçka döneminin ardından ağustos ayı sonlarında göç ettikleri yollarına devam ediyor. Ereğli Dağcılık Kulübü üyesi emekli öğretmen Abdullah Tekin, kulüp olarak Akgöz Sazlığı'na sık sık kuşları izlemek isteyen doğa tutkunlarını getirdiklerini söyledi. Tekin, son birkaç yıldır alınan önlemler sayesinde kurumaya yüz tutan Akgöl Sazlığı'nın su tutmaya başladığını, bu nedenle de başta flamingo olmak üzere birçok kuş türünün geri döndüğünü kaydetti. Tekin, şunları söyledi:
"Son birkaç yıldır Akgöl'de çevirme olarak yapılan setler sayesinde, su tutunma oluyor ve ağustos ayına kadar kalıyor. Flamingo, hatta pelikanların geldiğini gördük. Değişik kuş türleri de var. Yumurtlama dönemini burada geçiriyorlar. Ancak bizim gözlemlediğimiz yumurtalama döneminden sonra burada su az kalıyor ve süreçte yavrular telef oluyor. Burada suyun uzun süre kalması için yapılması gereken çalışmalar var. İvriz ve Ayrancı Barajı'ndaki suların bir miktarın sürekli göle bırakılmasını sağlamak gerekiyor. Bu yıl da yağışlar nedeniyle su seviyesinin iyi olduğunu görüyoruz. Ama suyun temmuz, ağustos ayında kurumaması gerekiyor, kuruduğu zaman yavruların telef olduğunu görüyoruz." Geçmiş yıllarda 130 çeşit kuş türünün bulunduğunu hatırlatan Tekin, "Burası adeta kuş cennetiydi. Geçmiş yıllarda 130 çeşit tur türünün yaşadığı söyleniyor. Şu an için o kadar kuş türü yok, ama birkaç yıldır gölde su tutulması nedeniyle yavaş yavaş kuşlar gelmeye başladı. Hatta su kaplumbağası bile görmüştüm" dedi. Ereğli Dağcılık Kulüp üyesi emekli öğretmen Kamil Tombak da Akgöl'ün, İvriz, Ayrancı ve Niğde'deki barajın yapılması üzerine susuz kaldığını hatırlatarak, "Burası susuz kalmıştı. Yer altı suları da çekildiği için obruklar oluşmuştu. Çiftçiler bile yer atlı su seviyesi düştüğü için su sıkıntısı yaşamıştı. Burası göçmen kuşların dinlenme ve üreme bölgesi olduğu için yüzlerce kuş çeşidi vardı. Yağışların az olduğu dönemlerde ise göl tamamen kuruduğu için kuşlar artık gelmiyordu. Hatta avlanmanın da etkisi olmuştu. Gölde su tutulduktan sonra kuşlar gelmeye başladı. Ancak üreme döneminden sonra yavruların büyüme sürecinde burası yine kuruduğu için tam olarak büyüme imkanı bulamıyorlar. O nedenle önlemlerin artırılması ve barajlardan bir miktar suyun bölgeye verilmesini istiyoruz" diye konuştu. KONYA Kuş cenneti Akgöl Sazlığı’na flamingolar geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ereğli, Güncel
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