Konya KYK Müdürlüğünden Bozkır ziyareti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Konya
Müdürlüğü, Bozkır
'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
KYK Konya Yurt Hizmetleri Şube Müdürü İsa Araba
ve kurum mühendislerinin katılımı ile gerçekleştirilen ilçe ziyaretinde, ilçede KYK'ya bağlı faaliyet gösteren yurtlar ziyaret edildi.
Kurum içi ziyaretler sonrası Müdür Araba, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı
'yı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Araba, Başkan Saygı'ya yeni görevinde başarılar diledi ve ilçede üniversite gençliğine daha iyi hizmet edebilmek için istişarelerde bulunuldu.
Güncel
Kaynak: AA