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KONYA Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor

Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyorKONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi'nde, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisi kalıyor.

03.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:01
Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor
KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Leylekler Vadisi'nde, Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisi kalıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı.
Afrika'dan Nil Vadisi üzerinden gelen yaklaşık 2 bin 500 leylek, Beyşehir ilçesi Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Leyleklerin Beyşehir'e gelmesinin nedeni ise göl nedeniyle sulak alan olması ve topraklarının besin bulmaları için verimli olmasından kaynaklanıyor. Vadide halkla iç içe yaşayan leylekler, özellikle mahalledeki çocukların ilgisini çekiyor.
'TÜRKİYE'DE ENDER YERLERDEN'
Yeşildağ Mahallesi sakinlerinden Saffet Başoğlu, leyleklerle iç içe yaşadıklarını belirtti. Leylekler Vadisi'nin Türkiye'de ender yerlerden birisi olduğunu ifade eden Başoğlu, "Leylekler Vadisi, Türkiye'nin gözbebeği bir yerdir. Türkiye'nin bazı bölgelerinden İstanbul'dan, Van'dan, Kars'tan farklı bölgelerden insanları buraya leylekleri görmek için geliyor. Bizlerde yöre halkı olarak olara gerekli misafirperverliği gösteriyoruz. Leylekler doğal ortamdan beslendiği gibi bizlerde yiyecek içecek veriyoruz. Tabi 30-40 metre uzaktan. Onlar bizi görmeden yiyecek bırakıyoruz. Çünkü çok hassaslar, bizleri görürlerse o yiyeceği almıyorlar" diye konuştu. KONYA Leylekler Vadisi, konuklarını ağırlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşildağ, Beyşehir, Türkiye, Afrika, Güncel, Haber

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