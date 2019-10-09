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Konya liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralıKONYA'da liseli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih T. (18), göğüs kısmından bıçaklanarak yaralandı.

09.10.2019 19:32Konya liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
KONYA'da liseli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih T. (18), göğüs kısmından bıçaklanarak yaralandı. Polis, Salih T.'yi yaralayan öğrencinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, saat 15.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Aykent Ayakkabıcılar Sitesi önünde meydana geldi. Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci arasında, okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında son sınıf öğrencisi Salih T., kimliği belirlenemeyen bir öğrencinin bıçakla saldırması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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