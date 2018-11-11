Konya Lösemiyi Yenip, Anne Olmak İstiyor

11 Kasım 2018 Pazar 12:26



11 Kasım 2018 Pazar 12:26

Konya'da iki hamileliğinde de düşük yapan 5 yıllık evli Sevgi Aksoy'a (34), hastanede yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi konuldu. 5 aydır tedavi gören Aksoy için Türkiye'de ve Dünya Kemik İliği Bankası'nda uygun ilik bulunamadı. İyileşmesi halinde hayalleri olduğunu belirten Sevgi Aksoy, Eğer iyileşirsem, eşimle gerçekleştiremediğimiz balayına çıkmayı istiyorum. Karadeniz'i ve Ege'yi gezmek istiyorum. En büyük arzum da anne olmak dedi.Ereğli'de oturan ve daha önce Ereğli Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde çalışan Sevgi Aksoy, vücudundaki ağrılar ve ağzında oluşan yaraları nedeniyle doktora gitti. Boyun fıtığı teşhisi konulan Aksoy'un ağzındaki yaraların da psikolojik olduğu söylendi. Fıtık için kullandığı ilaçlar, ağrılarını dindirmedi. Ağzındaki yaralar antibiyotik ilaçlarıyla da geçmeyince, 5 ay önce Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine başvurdu. 5 yıllık evli olan iki hamileliğinde de düşük yapıp bebeğini kaybeden Sevgi Aksoy'a yanında bulunan ablası, aynı hastanenin Kadın Doğum Polikliniği'nden düşük yapmasının nedenlerini araştırması için muayene olmasını istedi.LÖSEMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIMuayene ve tetkikler sonrası hematoloji servisine sevk edilen Aksoy'un lösemi olduğu ortaya çıktı. Ardından tedavi altına alındı. 5 aydır tedavisi süren Aksoy'a şu ana kadar Türkiye'den ve Dünya Kemik İliği Bankası'ndan uygun hücre bulunamadı.İLİK BULMAK İÇİN HASTANE ODASINDA VİDEO HAZIRLAYIP 10 BİNLERE ULAŞTIRDISevgi Aksoy, uygun ilik bulunamayınca, hem kendine hem de tüm lösemi hastalarına ilik bağışlayan kişi bulabilmek için hastane odasından duygu yüklü bir video hazırlayıp sosyal medyada paylaştı. Hazırladığı video binlerce kişiye ulaşırken yaklaşık 150 bin nüfuslu Ereğli ilçesinde 30 bin kişi bağışta bulunmak için müracaatta bulundu. Ancak onlardan da uygun ilik bulunamadı.6 DOKTOR LÖSEMİ OLDUĞUNU ANLAYAMADISevgi Aksoy, ağzında çıkan yaralar nedeniyle 6 doktor tarafından muayene edildiğini, hiçbirisinin bunu teşhis edemediğini söyledi. Düşük yapma nedenini öğrenmek için tetkikler yaptırmasa belki de hala lösemi olduğunu bilemeyeceğini belirten Aksoy, 6 ayrı doktora gittim hiçbiri lösemiden şüphelenmedi. Ağzımdaki yaraların ve kendimi iyi hissetmememin psikolojik olduğunu söyleyen doktor bile oldu. dedi.EN BÜYÜK İSTEDİĞİ ANNE OLMAKAnne olmayı çok istediğini belirten Aksoy, şunları söylediBurada lösemi olduğumu öğrendiğimde, o an tek düşündüğüm 'ben daha anne olmadım' düşüncesiydi. En çok istediğim anne olmaktı. Düşük yapmanın nedeninin de lösemi olmamdan kaynaklandığını öğrendim. Keşke bu hastalığım ilk önce öğrenseydim belki tedavim daha hızlı ilerleyecekti. 5 aydır tedavi görüyorum, henüz bana uygun ilik bulunamadı. Bu süre içerisinde karaciğerim iflasın eşiğine geldi.AİLEME SARILAMIYORDUMAksoy, tedaviye başladığı ilk sıralarda ailesinden uzak kaldığını belirterek, ?'Ailem hastane odamın penceresinin altına gelip bana el sallıyor. O kadar zor ki, onları görememek, sarılamamak. dedi.'LÖSEMİYİ YENİP BALAYINA ÇIKMAK İSTİYORUM'Aksoy, lösemiyi yendikten sonra ikinci hayalinin de balayına çıkmak olduğunu söyledi. Karadeniz ve Ege bölgesini gezmeyi çok istediğini ifade eden Aksoy, Biz eşimle balayına gidemedik. İnşallah hastalığımı yenersem, önce Karadeniz turu, sonrasında Ege'yi gezeceğim ve Ayasofya gitmek istiyorum. Hastane odamda Ayasofya'nın tarihini okudum çok etkilendim. Orayı görmek istiyorum. Sürekli belgesel izledim. Bu beni daha çok rahatlatıyordu. İlk yapacağım şey de Karadeniz turuna çıkmak olacak. diye konuştu.HASTALIĞINI ÖĞRENİNCE, EŞİNE 'BENDEN BOŞAN' DEMİŞAksoy, lösemi hastalığını öğrendikten sonra eşi Mehmet Aksoy'a, eşinin de hayatını karartmamak Beni bırak git. Ben sana eş olamıyorum. Çocuk doğuramıyorum demesi üzerine eşi Mehmet Aksoy'un da Bizi ancak ölüm ayırır dediği öğrenildi.