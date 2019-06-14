KONYA Mahallede görülen maymunu yakalayıp, beslediler

Mahallede görülen maymunu yakalayıp, beslediler
KONYA'nın Selçuklu
ilçesi Buhara
Mahallesi'nde görülen sahipsiz olduğu belirtilen maymun, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri tarafından yakalanıp, beslendi.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde sahipsiz bir maymunun dolaştığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler bir süre sonra maymunu kafesle yakaladı. Ekipler, maymunu muz ve çeşitli meyvelerle besledi. Maymun, Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliği'ne teslim edildi.