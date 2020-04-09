Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KONYA Marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

Marketteki silahlı soygun girişimi kameradaKONYA'da bir zincir marketteki silahlı soygun girişimi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

09.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:20
Marketteki silahlı soygun girişimi kamerada
KONYA'da bir zincir marketteki silahlı soygun girişimi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatip Caddesi üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. Başında kapüşon ve ağzında maske bulunan şüpheli, markete girdikten kısa süre sonra kasaya geldi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, kasiyer Esra Dede'ye (24) doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, Dede'nin anahtarın kendisinde olmadığı ve kasayı açamayacağını söylemesi üzerine tehditler savurarak hızla marketten uzaklaştı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelinin kaçış istikametinde göre çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. KONYA Marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Harmancık, Meram, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti Haberler
Oxford Üniversitesi araştırmacıları korona aşısının tarihini öne çekti
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Haberler ›› Güncel ››KONYA Marketteki silahlı soygun girişimi kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:18: İncesu'da kamu çalışanları için maske üretiliyor - Haber 19:18: Adalet Bakanı Gül: "Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı" - Haber 19:16: Brezilya'dan Hindistan'a "hidroksiklorokin" ihracatı için teşekkür - Haber 19:14: Minik öğrenciden Polis Haftası'nda "Evde kal" mesajı - Haber 19:14: Rasulayn'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske üretiliyor - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler