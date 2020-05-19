KONYA Melahat teyze 62 yıldır 'Bu Vatan Kimin" şiirini okuyor

Melahat teyze 62 yıldır 'Bu Vatan Kimin" şiirini okuyorKONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan Melahat Yıldız (76) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin" şiirini okuyarak kutladı.

19.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:53
Melahat teyze 62 yıldır 'Bu Vatan Kimin" şiirini okuyor
KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan Melahat Yıldız (76) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin" şiirini okuyarak kutladı. Yıldız, İlkokul döneminde ezberlediği şiiri 62 yıldır bayramlarda okuduğunu söylüyor.
Orta Toroslarda yer alan Hadim ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 3 çocuk annesi Melahat Yıldız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Bu Vatan Kimin" şiirini okuyarak kutladı. İlkokul 4'üncü sınıfta ezberlediği şiiri 62 yıldır okuduğunu söyleyen Yıldız, Orhan Şaik Gökyay'ın şiirini milli bayramlarda her ziyaretçisine okuyor.
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KONYA Melahat teyze 62 yıldır ’Bu Vatan Kimin’ şiirini okuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: 19 Mayıs, Hadim, Güncel, Haber

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