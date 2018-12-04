Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Giden Yol, Arsa Sahibi Tarafından Kapatıldı

Konya
'da Necmettin Erbakan Üniversitesi
'nin hizmete yeni açılan Meram
Tıp Fakültesi Hastanesine giden yol, arsa sahibi Ahmet Erdoğan
tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol koşullarını yerine getirmediği iddiasıyla tel örgülerle çevrilip ulaşıma kapatıldı. Seyyar ter örgüyle kapılan yol 15 dakika sonra tekrar ulaşıma açıldı. Bu davranışının bir ihtar olduğunu belirten Ahmet Erdoğan, Bu belediyeye bir ihtardı. Protokol koşullarını yerine getirilmezse yolu yarın kazacağım. dedi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kamulaştırma davasının devam ettiği belirtildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakülte Hastanesi için TOKİ'nin de katkısıyla 900 yatak kapasiteli yeni bina yaptı. Temmuz ayı içinde hizmete giren hastaneye giden yol, arsa sahibi Ahmet Erdoğan tarafından, Büyükşehir Belediyesi'nin arsanın yol olarak kullanılması için hazırlanan protokol kurallarına uymadığı iddiasıyla bugün tel örgülerle çevrildi. Ahmet Erdoğan, bin 360 metrekare arsasının bir kısmından hastane yolu geçmesi için 2017 yılının Ekim ayında Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirtti. Erdoğan, imzalanan protokolde yolun giriş kısmında bulunan ve belediye tarafından etrafı tel örgülerle çevrilen arazide ticari faaliyeti sürdürebilecek maddesi konulduğunu ve bunun üzerine belirlenen kısma ticari faaliyette bulunmak için tek katlı bir bina yaptığını söyledi. Erdoğan, binanın inşaatı devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kısımda ticari faaliyet yapılacağı yönünde kendisine ihtarname gönderildiğini, bunun üzerine avukatı aracılığıyla da belediyeye protokol şartları yerine getirilmediği için ihtarname gönderdiğini ifade etti. 4 defa ihtarname göndermesine rağmen bugüne kadar yaptıkları girişimlerde cevap alamadığını ileri süren Erdoğan, bugün yol geçen arsasını tel örgü ile çevirip, yolu ulaşıma kapadı.
TARTIŞMALAR OLDU
Yolun ulaşıma kapanmasıyla ambulans ve içinde hastası olan araçların geçişine izin verilen yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Ahmet Erdoğan, zamam zaman da araç sahipleriyle tartıştı. Hastaneye gelen vatandaşlar minibüslerden inerek yaklaşık 400 metre yürüyerek hastaneye ulaşabildi.
ÇÖZÜM OLMAZSA YARIN YOLU KAZACAĞIM
Yolun kendisinin tapulu arazisi olduğunu belirten Ahmet Erdoğan, sorunun çözüme kavuşmaması halinde yolun geçtiği arsasını iş makinasıyla kazacağını belirtti. Erdoğan, Belediye ile karşılıklı protokolümüz var. Ancak belediye bu protokolü yerine getirmedi. Bu 15 dakikalık yol kapatış bir ihtardı. Bu sorun çözüme kavuşmazsa yarın yolu kazacağım. dedi.
15 dakika boyunca kapalı kalan yol yeniden araç trafiğine açıldı.
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Meram,Konya
04 Aralık 2018 Salı 23:57